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Başkan Vidinlioğlu: "Samimi ve yapıcı eleştiriye her zaman açığım"

Yapılan projeler ve çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Samimi ve yapıcı eleştiriye her zaman açığım. Haksızlığı kabullenemem. Yalan üzerine yapılan eleştirileri hak ettiğimi düşünmüyorum" dedi.

KASTAMONU 15.11.2021, 17:43
Başkan Vidinlioğlu: "Samimi ve yapıcı eleştiriye her zaman açığım"

Yapılan projeler ve çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Samimi ve yapıcı eleştiriye her zaman açığım. Haksızlığı kabullenemem. Yalan üzerine yapılan eleştirileri hak ettiğimi düşünmüyorum" dedi.

Kastamonu’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, görev süresi boyunca araç parkurunu yenilediklerini, şehrin 25 yıllık hayali olan 120 milyon lira değerindeki atık su arıtma projesinde çalışmaların yüzde 85’e ulaştığını açıkladı. Millet bahçesi projesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Vidinlioğlu, yaşlı bakım merkezi inşaatında çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve kreş ile oyuncak kütüphanesi projelerinin tamamlandığını kaydetti.

Toklu Tepe ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “AR-GE birimimiz çok şey yapıyor. Konak restorasyonlarını daha ucuza mal etme adına belediye bünyesinde bir ahşap birimi kurduk ve restorasyonları kendimiz yapıyoruz. Yine Türkiye’de ilk olan kadın marangozhanesini kurduk. Yine aynı şekilde belediyemiz bünyesinde internet portalını kurduk. Yöresel, ahşap ürünleri ve elişleri 3 ayrı kategoride satışa sunuluyor. Belediye olarak sadece geçen ay 3 tane ödül aldık. Şimdi her taraftan şehrimizi temsil ediyoruz. Geçen hafta YÖREX Fuarı’ndaydık. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Kastamonu’muzu tanıtım günlerinde temsil ettik. Önümüzdeki hafta Ankara ve Bursa’da bu şekilde etkinlikler düzenlenecek. Şehrin tanıtımı için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının ihalesi bitti. Kuzeykent’te 5 tane itfaiye aracıyla birlikte itfaiye binasının ihalesi olacak. Sosyal markette 270 aileye yardımlarımız devam ediyor. Muhtarlık hizmetleriyle ilgili bir sürü çalışmalarımız var. Şimdi birçok hazırlık aşamasında olduğumuz, fizibilite çalışmalarının olduğu projeler var ama henüz başlamadan paylaşmak çok doğru değil. Gerçekleştireceğimiz basın toplantısında yapacağımız ve yapmakta olduğumuz projeleri kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm ile ilgili de konuşan Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanı ile Kastamonu Kalesi arasındaki alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini, ilk etapta Sinan Bey Parkı’ndan eski belediye binasını da içine alan 80 dönümlük alanda kentsel dönüşümün yapılacağını dile getirdi.

Kastamonu için birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Vidinlioğlu, “Biz birlikte hareket edersek güçlüyüz. Eğer siyasetin tahterevallisine biner de kayıkçı kavgasına düşersek Kastamonu’da bir adım yol alamayız. ’Sen yaptın, ben yaptım’ değil kardeşim. Biz yaptık. Ben çok rahat söylüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız söylemeseydi, genel müdürümüz beni aramazdı. Bu sadece benim değil ki bu aslında Cumhur İttifakının bir başarısı, birlikte hareket etmemin getirdiği bir başarı. Onun için kavgaya, gürültüye gerek yok. Bunda muhalefete de çok şey düşer. ’Kastamonu’ya bir şey kazandırdınız eline sağlık, emeğinize sağlık’ deseler. Bu işte onlar da prim yapar. Neyin kavgasını ediyorsunuz, her şeyimiz şeffaf. Bizim insanımız mütedeyyindir, Kastamonu’da çok aşırı bulamazsınız. Dolayısıyla bir takım şeylerde bırakın bu kadim şehri, yakışır davranışlar içerinde olalım. Hiç gerek yok, ’muhalefet yapacağım’ diye ortamı gerdirmenin gereği yok. Seçim zamanı yaklaştıkça ferdi hesap kitaplar artıyor. Gerginliği vatandaş da sevmiyor, ben hiç sevmiyorum. Eleştirilmekten hoşlanırım ama haklı eleştirilmekten hoşlanırım. Samimi ve yapıcı eleştiriye her zaman açığım. Haksızlığı kabullenemem. Yalan üzerine yapılan eleştirileri hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben bu şehir için çabalıyorum. Ben 35 gün Bozkurt’ta sel felaketinde 2 gün hariç her gün sabah saat 6’da Bozkurt’a gittim. Bunu bile farklı yorumladılar. Tabiat bir şekilde intikam alıyor dedim. ’Günah çıkarıyor’ dediler. Ben belediye başkanı olarak hemşehrilerimin yanında olmak istedim ve bunu da ben bir beklenti içerisinde olmak için yapmadım. O insanlar o haldeyken ben rahat edemezdim. Ben hiçbir şey istemedim. Sayın Bakanlarımız da bunu gördü. Bir tane ekskavatör verildi, bir tane itfaiye verildi. Bunlar Kastamonu Belediyesi’ne verildi. Benim şahsıma verilmedi” diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu şöyle konuştu: “Tosya Yolunun sağ tarafı altyapı çalışması bitti. Üstyapı çalışmaları da yüzde 80’lere geldi. Yolun sol tarafıyla birlikte tüm çalışmalar 2022 yılının yaz ayına kadar hepsi birmiş olacak. Yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının maliyeti 30 milyon lira. Menfezler olmasaydı Bozkurt’ta yaşanan seli Tosya yolunda yaşardık. Pandeminin başlangıcından hemen hemen 2 sene geçti, pandemi bir sürü işin askıda kalmasına sebep oldu. Yapılan çalışmaları 3 gün sonra elbette tamamlarız. Herkesin, özveriyle çalışıldığından emin olması lazım.”

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