Başkan Vidinlioğlu, personellerle bayramlaştı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 9 günlük tatilin ardından belediye personeli ile bayramlaştı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, dokuz günlük tatilin ardından düzenlenen bayramlaşma programında Kastamonu Belediyesi personeli ile bir araya geldi. Belediye çalışanlarının geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Vidinlioğlu, bayram öncesi yaşanan sel afeti sonrasında özellikle Ilgaz isale hattında cefakarca çalışan ekiplere teşekkür etti. Bayramın belediye hizmetleri noktasında sıkıntısız şekilde geçirildiğini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, bu doğrultuda nöbetçi ekipleri kutladı ve tüm birimlerde çalışan personeli tebrik etti.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Arkadaşlar bir bayramı daha geride bıraktık. Allah hepimize tekrarını erdirsin inşallah. Belediye hizmetlerimizin büyük bir çoğunluğu bayram süresince devam etti. Ekiplerimiz sürekli sahada oldular. Personellerimiz sahada bayram boyunca aktif bir şekilde görev aldılar. Tüm birimlerimiz görevlerini yerine getirdiler. Onun için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Sel sonrasında isale hattında yaşanan sorunla ilgili de konuşan Vidinlioğlu, “Özellikle son yaşadığımız sel afetinden sonra çok kısa sürede Ilgaz isale hattımız ile ilgili yaşanan sorunu çözdük. Kastamonu’ya gelen İLBANK Genel Müdür Yardımcısı sahadaki çalışmayı görünce bizleri çok takdir etti. Daha doğrusu sizleri çok takdir etti. Çok uzun sürecek bir işi birkaç güne sığdırdık. Şehrimizin su problemini kısa sürede ortadan kaldırdık. Aynı şekilde Bozkurt’ta İçişleri Bakanımız da problemin kısa sürede çözümünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Biz bir aileyiz. Bu aile kavramı içinde her zaman birbirimizin yanında olacağız. Her defasında söylüyorum. Her türlü sıkıntınız bizim sıkıntımızdır. Sizin yaşadığınız sıkıntıyı bizim de hissetmemiz lazım ki burada koordineli çalışabilelim. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza hız vereceğiz. Omuz omuza Kastamonu’muza en iyi hizmeti sunduk ve sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.