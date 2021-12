Başkan Vidinlioğlu: “Pandemi ile mücadele için 7 milyon liralık bütçe ayırdık”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandemi ile mücadele için 7 milyon liranın üzerinde bütçe ayırdıklarını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 32 aylık süreci değerlendirdi. Çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vidinlioğlu, yatırım yılı olarak planladıkları 2020 yılında korona virüs sebebi ile aksaklıkların meydana geldiğini söyledi.

“Pandemi ile mücadele için 7 milyon liralık bütçe ayırdık”

Pandemi döneminde yapılan çalışmalara değinen Vidinlioğlu, “Pandemi ile mücadele noktasında mütevazi olmayacağım, pandemi ile mücadelede mücadeleyi ilk başlatan Kastamonu Belediyesi’dir. Türkiye’de ilktir, zaten paylaşmalarımızda da bu sabittir. Türkiye’de vaka 11 nokta ortaya çıkmışken bizim pandemi ile mücadelemiz 25-26 Şubat’ta başlamış idi ve çok ciddi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Tabi özellikle dönem dönem Kastamonu’nun pik yaşadığı da oldu ama bu son süreçte oldu. Pandeminin ilk başında özellikle İstanbul’da çok sayıda yaşayan hemşehrimiz var. Hemşehrilerimiz Mart sonu itibariyle de büyük çoğunluğu Nisan ayı ortalarına kadar köylerine gelirlerdi özellikle orta yaşın üzerindeki nüfus. Bu tarih öne çekildi ve Kastamonu çok ciddi göç aldı. Belki sayım yapılsaydı büyükşehir belediyesi olurduk. Dolayısıyla o dönem özellikle pandemi ile mücadelede diğer illerden Kastamonu’yu biraz daha farklı kıldı, çünkü ciddi manada göç almasına rağmen vaka sayılarında çok çok iyi durumdaydık. Tabi bunda bizlerinde aldığımız kararların çok büyük etkisi oldu. Bir eğitim organının da verdiğim öngörüyle ben köylerden ilçe ve il merkezine seyahati kısıtlama önerisinde bulundum. Burada kabul görünce de sirkülasyon olmayınca da bizde çok ciddi netice almış olduk. Virüsle mücadele içinde çok ciddi de bütçe ayırmak durumunda kaldık. Yaklaşık 7 milyon TL’nin üzerine bir bütçeyi pandemi ile mücadele için ayırdık, pandemi başka şunu yaptı, devlet de bir takım şeyleri pandemi nedeniyle öteledi ve dolayısıyla devlet gelirlerinde ciddi azalma olduğu için bizim de İller Bankası paylarımızda ciddi azalmalar oldu. Bizde üstüne üstlük zaten sınırlı sayıda olan mülkiyetlerimizden aldığımız kira gelirlerini bizde öteleyince çok ciddi bir süreçten geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

“Göreve geldiğimiz 32 ayın sonunda 183 milyon liralık öz kaynaktan yatırım harcaması yaptık”

Göreve geldiğinde belediyenin toplamda 145 milyon TL civarında borcu olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, “Şimdi 2019 yılı içinde yine 89 milyon kısa vadede bir borç yükü ile belediyeyi aldık ve totalde de yaklaşık 140-145 milyon TL olan bir borç vardı. Bu kadar güçlükle karşılaşmamıza rağmen 32 ayın sonunda da yaklaşık 183 milyon liralık öz kaynaktan yatırım harcaması yaptık. Bakanlıklarımız ile birlikte ortak yürüttüğümüz Atık Su Arıtma Tesisi, Millet Bahçesi, Dere Islah Çalışması, Sokak Sağlıklaştırma, Kentsel Dönüşüm ve başka devam eden diğer projelerimiz var ve bunları da göze aldığımızda yaklaşık 400 milyon TL’lik bir şehre katkı yaptığımızı bir bütçe oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi yine gelirlerimizin bu dönem azalmasına rağmen disiplinli, planlı ve kararlı çalışma ile güzel bir manevi atmosfer yakaladık ve totalde telaffuz ettiğim 140-145 Milyon TL’lik borcu yaklaşık 110-111 milyon TL’ye kadar çektik ve tabi yine hedeflerimiz doğrultusunda Kastamonu için üretmeye, üretken belediyeciliğe devam edeceğiz ve bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çevre ile doğal yaşam konusunda yaptıkları ve planladıkları çalışmalara değinen Başkan Vidinlioğlu, “65 bin 22 adet ağaç ve çalı dikimi, 533 bin 760 adet yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek dikimi, 28 bin adet lale, 10 bin adet lavanta, 2 bin adet sümbül ve nergis üretimi yapıldı. 41.50 m2 hazır rulo çim uygulaması gerçekleştirildi. 9 bin 700 m2’lik alanda otomatik sulama sistemi yapıldı. 4 bin 200 m3 beton kullanılmıştır. 61 adet oyun seti kurulumu, 20 adet kondisyon parkuru/street workout parkuru kurulumu ve 8 bin 50 m2 karo kauçuk ve 2 bin 30 m2 EPDM dökme kauçuk kullanılmıştır. 13 semt sahası, 4 basketbol sahası kurulumu gerçekleştirdik. Park isim tabelalarını yenileme çalışmaları yaptık. Benzer bir çalışmayı Nasrullah Meydanı’nda yapacağız. Toklu Tepe Seyir Kulesi ve Mesire Alanı çalışma yapacağız. Mülkiyeti İl Özel İdaresi’nde bulunan ilimiz merkez Beyçelebi Mahallesi’ndeki Toklu Tepe olarak bilinen arsa kurumumuza 10 yıl süreli tahsis edilmiştir. Belediyemize tahsis olunan söz konusu arsanın ihtiyaç duyulan çevre düzenleme çalışmalarının yapılarak doğu kısmına mesire alanı ve sosyal aktivitelerin düzenleneceği bir alan ve batı kısmına ise şehir manzaralı teras projesi için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bisiklet yollarıyla ilgili AR-GE Birimimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet ulaşımı, kent içi ulaşım problemlerin en önemli çözümü olarak görülmektedir. Bu doğrultuda; şehrimizde yaşayan insanların şehir içi trafikte alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını arttırmak, şehir trafiğinden bağımsız bisiklet yollarıyla trafik yoğunluğunu azaltmak, buna bağlı olarak hava kirliliği, gürültü kirliliği gibi şehrin artan sorunlarıyla mücadele etmek ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek projenin öncelikli amaçlarındandır. Ayrıca şehir hayatının karmaşasından olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza sağlıklı, eğlenceli ve ekonomik alternatif bir aktivite olanağı sunmak şehrimizde kazandıracağımız güvenli bisiklet yollarıyla mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

“32,68 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır”

Akıllı Geri Dönüşüm ve Mama Otomatları ile çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “İl merkezinde bulunan mahallelerin ihtiyaca en uygun olan konumlarına yerleştirilecek olan ’Akıllı Geri Dönüşüm ve Mama Otomatları’ ile gerek ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması ile çevre temizliğine ve geri dönüşüme katkısıyla, gerekse sokak hayvanlarına sağlıklı besin ve su kaynağı oluşturma özelliğiyle çevreci ve sürdürülebilir bir proje olan geri dönüşüm ve mama otomatı projesi, çevre bilincini geliştirmek, geri dönüşümün yararları konusunda farkındalığı arttırmak, şehirde yaşayan insanlara özellikle de gençler ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlamaktadır. Konutlarda 5 litre bitkisel atık yağ biriktirenlere 1 litre bulaşık deterjanı hediye edilmiştir. 32,68 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır. Şehit Şerife Bacı Ortaokulu’nda Bitkisel Atık Yağ ve Ambalaj Atıkları Toplama kampanyası sonucunda ödül olarak belediyemiz tarafından 4 adet akülü engelli arabaları okul yönetimine teslim edilmiştir. 3,05 ton atık pil toplanmıştır. Atık pil toplayarak dereceye giren ilk üç okula ödülleri teslim edilmiştir. Çocukların nezdinde bunu çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çocukların katılımıyla çok mutlu oldum. Çevre temizliği için Gönüllüler Projesi’ni başlattık. Çok ciddi katılım oldu. Proje kapsamında mesire alanlarındaki çöpleri toplayacağız. Mini yol süpürme aracı aldık” ifadeleri kulandı.

“7 bin 972 sokak hayvanı tedavi edildi”

Vidinlioğlu, “Geçici Hayvan Bakımevimizde 364 köpek, 32 kedi bulunmaktadır. Bin 509 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmış ve mikroçip ve kulak numarası ile işaretlenmiştir. 7 bin 972 adet sokak hayvanına, çeşitli hastalıklardan dolayı tedavisi yapılmıştır. 454 adet sahipsiz sokak hayvanını sahiplendirilmiştir. Geçici Hayvan Bakımevimizde bulunan hayvanlarımızın fotoğrafı çekilip sahiplendirme çalışmaları için Kastamonu Belediyesi internet sayfasına konulmuştur. Taşköprü, Seydiler, Azdavay, Küre, Cide, Çatalzeytin ilçe belediyelerimiz ile sokak hayvanlarının tıbbi bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri doğrultusunda yaptığımız protokol çerçevesinde 180 sokak hayvanımıza gerekli işlemler yapılmıştır. 2 bin 48 sokak hayvanı alındığı ortama bırakılarak doğal yaşamlarını devam ettirmeleri sağlanmıştır. Kışlık vektör çalışmalarına başladık. İlaçlama hizmetlerine devam ediyoruz. Bölgemizde meydana gelen sel afetinde elimizde 1 tane ilaçlama aracı vardı. Hemen 3 tane kiraladık, 4 tane de hibe geldi. Toplamda 8 tane ilaçlama aracıyla afet bölgesinde ilaçlama çalışması yaptık. Böylelikle afet bölgesinde salgın hastalık çıkmasını engelledik. Bu da belediyemizin başarısıdır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da bu çalışmalarımızdan dolayı bize teşekkür etti. Salgın hastalık çıkmadan afet sürecini tamamlamak çok kolay dağıldı ama biz başardık” dedi.

“5 bin 724 aile, Sosyal Marketten gıda yardımı almıştır”

Dayanışma alanında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, “Yaşlılarımıza en iyi hizmeti sunmak adına hayırseverimiz Ömerül Faruk Darende ile imzaladığımız protokol çerçevesinde ilimize kazandırılacak 72 yatak kapasiteli Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’mizin yapım çalışmaları sürüyor. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi bodrum artı zemin artı iki kat olacak. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde evde yaşlı bakım hizmetleri ekipleri de hizmet verecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda desteğimizi sürdürüyoruz. Sosyal Yardım Marketimizce alınan dilekçe başvuru sayısı sonucunda 242 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza her ay düzenli olarak gıda desteği sağlanmaktadır. Toplam 5 bin 724 aile Sosyal Marketten Gıda yardımı almıştır. Ayrıca Kovid-19 salgını döneminde evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 başvurudan gerçek ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye gıda yardımı yapılmıştır. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizden 350 öğrenciye de gıda yardımı yapılmıştır. Sosyal Yardım Marketimiz en fazla polemik konusu olan yerlerden bir tanesi. Belediye Meclisimizde de polemik konusu oldu. Bizim Sosyal Yardım Vakfımız sadece benim dönemim de olan bir şey değil, çok önceden var olan ve Kastamonu’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine hizmet veren, belediye bünyemizdeki ayrı bir birim. Yardım etmek isteyen her arkadaşımızın yardımını seve seve kabul ederiz. Benim öyle komplekslerim yok. Yardım eden kişi de eğer isminin zikredilmesini istiyorsa, onu da söyleriz. Fakat makbul olan şey veren el alan eli bilmeyecek, hayrınıza farklı şeyler katmaya gerek yok. Vereceksiniz, kime gittiğini dahi görmeyeceksiniz. Makbul olan budur. Bunu reklam olarak kullanmakta, bizim zaten zihniyetimizde yok. Belediye Meclis üyelerimizin yaptığı yardımları alt alta koysanız, dünya olur. Allah hepsinden razı olsun. Kimsenin de bunları duymasına gerek yok. Fakat ‘Kış geliyor, hadi şöyle yapalım’ diyenler, zaten var. Katkı verecek olanlar versinler. Bu işi reklam olsun diye yapacaklarsa da, biz çalışmalarımıza devam edelim, herkes kendi kulvarında yardımını yapsın. Bizim işin reklamında değiliz. Sosyal belediyecilik projesi kapsamında İl merkezimizde yeni bebek sahibi olan tüm ailelerimize hediye etmek üzere 569 adet ‘Yeni doğan bebek bakım setleri’ dağıtımı yapılmış ve devam etmektedir. Yeni Doğan Bebek Setimizde alt bezi, ıslak mendil, bebek yağı, bebek şampuanı, tırnak makası, baskılı önlük, pudra, emzik, dişlik, biberon ve çıngırak bulunmaktadır. Sosyal Belediyecilik uygulamaları kapsamında; dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güçlü olması gereken Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 7 bin adet erzak kolisi dağıtımı yapılmıştır. Evde Bakım Hizmetlerimiz sürüyor. Özellikle pandemi sürecinde kişisel bakımları dahil, her şeyleriyle ilgilenildi. Engelsiz Yaşam Merkeziyle ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“KASMEK’te 550 kursiyer kurs görüyor”

Eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara değinen Vidinlioğlu, “Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi çok önem verdiğim projelerden bir tanesi. Çocuklarımız birbiriyle oyun oynama alışkanlıklarını kaybettiler. Çocuklarımızın hayattan kopmalarını istemiyorum. Çocuklarımıza arkadaşlarıyla oyun oynamayı, paylaşmayı öğretmemiz lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan önemli bir proje. Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (KASMEK) 550’ye yakın kursiyerimiz var. Açılacak bazı bölümler var. Onları da açacağız. Kartlı sistemle ilgili epeyi bir eleştiri aldık. Hatta kartlı sisteme geçildiğinden, toplu taşımaya zam yapıldığı söylendi. Onun için zam yapılmadı. Bir buçuk yıldır zam yapılmıyordu, bu süre zarfından her şeye zam geldi, onun için zam yapıldı. Her şey zamlanıyor. Yine zam talepleri var. Bizim hizmet verenler ile hizmet alanları düşünmemiz lazım. Herkes evine ekmek götürüyor. Akıllı Şehir Kastamonu Projesi’nin alt yapı çalışmaları başlandı. Bu doğrultuda Kastamonu belediye bünyesinde bulunan tüm tesislerin fiber optik kablo alt yapı çalışmaları bitirildi. Çalışma kapsamında 30 bin metre fiber kablo çekildi. 2023 yılında seri üretime geçecek elektrikli yerli otomobilimize destek ve gelişen teknolojiye ayak uydurulması adına şarj istasyonu noktalarını belirledik. Güneş Enerjisi Santrali’mizde (GES) kredi aşamasındayız. Kredimiz onaylandığında yerleştirmelerine başlayacağız. Ciddi anlamda enerji elde etmiş olacağız. Kentsel Arama Kurtarma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Vidinlioğlu, şunları söyledi:

“Şeyhoğlu Konağı için ihaleye çıktık ama kimse girmedi. Konaklar aslına uygun ve turizme katkı için kullanılacak. Şeyhoğlu Konağı’na talip çıkmazsa otel olarak belediyemizin bünyesinde hizmet verecek. Acem Hanı’nı restore ediyoruz. En kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Han yeni aşçılar yetişecek ve unutulan yöresel yemeklerimiz gün yüzüne çıkartılacak. Türkiye’nin ilk Gastronomi Merkezi olacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’na 224 belediye, 262 farklı projeyle katıldı. Bu projeler arasında yer alan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi projesine Genç Dostu Belediye ödülü verildi. Belediyemize 500 bin TL hibe ödülü verildi”

“Millet Bahçesinde çalışmalar devam ediyor”

Türkiye’nin üçüncü büyük Millet Bahçesindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Vidinlioğlu, “‘Efendim Kastamonu Belediyesi’nin 40 milyonluk şeyle ne ilgisi var. Bununla şu yapılırdı, bu yapılırdı’ akıl veriyorlar. Akıl vermeye gerek yok. Herkeste akıl çok. Burası genel bütçeden yapılıyor. ‘Bunu siz mi yapıyorsunuz da, reklamını siz yapıyorsunuz’, gidip de sen alıver de, senin reklamını yapıyım ben. Bazı şeyler çok kolay zannediyorlar. Gidince hemen bu yatırımların verildiğini mi zannediyorlar? Yatırım almak çok kolay bir şey değil. Bu az buz bir şey değil. ‘Beyefendi bu parayla şu kadar iş yapılırdı’ diyorlar. Doğru yapılırdı. Genel bütçeden o kadar para alıverin bana, o işleri de yapalım. Herkes alacağını almış, iş Kastamonu’ya gelince, Millet Bahçesi’nin sözünü aldık, başladık diye ‘Yazık günah devletin parasına, siz bu parayı alın başka işlerde kullanın mı?’ deseydik. Hangi mantıktır, hangi akıldır anlamak mümkün değil. Millet iline dünyanın hizmetlerini alıyor, biz gittik Millet Bahçesi’nin projesini hazırladık, razı ettik ama başka şeyler yapsaydın. Yapalım onu da yapalım. Dilin kemiği yok, alıver o zaman o kadar para. Bazı şeyleri çok kolay zannediyorlar. Şu yoklukta 40 milyonluk Millet Bahçesi’ni Kastamonu’da hayata geçirmek, her babayiğidin harcı değil. Çünkü bütün Bakanlıkların bütçelerinde çok ciddi sıkıntılar var. 240 dönümlük yer. Kaç para eder? Kastamonu Belediyesi’nin 5 yıllık bütçesi kadar para getirir burası. Sıkıntıyla borç ödemek kolay mı? Fakat bu şehrin nefes alan yerlere ihtiyacı var. Toklu Tepe’yi de böyle yapacağız. Kıskananlarda çatlasın” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Başkan Vidinlioğlu, basın mensuplarına Atık Su Arıtma Tesisi, Yaşlı Bakım Evi, Oyuncak Kütüphanesi ve çocuk bakımevi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, millet bahçesi, Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi (KASMEK), kentsel dönüşüm, dere ıslah çalışması, sokak sağlıklaştırma yerlerini gezdirdi.