Başkan Vidinlioğlu, çalışmalarına dört koldan devam ediyor

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türk Dünyası Günleri programlarının yanı sıra saha çalışmalarını da yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Kastamonu’da Türk Dünyası Günleri programı ile kültürel faaliyetlerine hız veren Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehir genelindeki imar çalışmalarını da aynı tempo ile devam ettiriyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sahaya çıkan Başkan Vidinlioğlu, ilk olarak etkinliğin yapılacağı alan olan Cumhuriyet Meydanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından bölge esnafını da ziyaret eden Vidinlioğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Buradaki incelemelerini tamamlayan Vidinlioğlu, saha çalışmasını belediyenin devam eden çalışmalarını inceleyerek sürdürdü.

Bu çerçevede Başkan Vidinlioğlu; Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Mahir Demir Sokak’ta devam eden asfalt yapım çalışmalarını, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevki Gemici ve Şehit Bülent Gider Caddesi baskı beton tretuvar çalışmasını, Saraçlar Mahallesi Atatürk Spor Salonu ile Kastamall AVM arasında andazit tretuvar yapımı ile Olukbaşı belediye hizmet binası inşaat çalışmalarını, Huzurkent-2 Sitesi bölgesinde heyelan önleme amaçlı fore kazık ve bu akslarda istinat duvarı yapımı çalışmalarını, Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi’nde devam eden asfalt yapım çalışmalarını ve son olarak ise Topçuoğlu Mahallesi İnönü Caddesi begonit parke yapım çalışmalarını inceledi.

Şehir genelinde yaptıkları çalışmalara ilişkin kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Bizim sevdamız Kastamonu. Bizim derdimiz Kastamonu. Derdimiz Kastamonu’ya hizmet etmek. Kastamonu’ya ve hemşehrilerimize en güzel imkanları sağlamak. Her anlamda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hem kültürel faaliyetlerimiz hem de altyapı ve üst yapıya yönelik imar çalışmalarımız kesintisiz bir tempoda ilerliyor. Bugün ilk olarak Türk Dünyası Günlerimizin yapılacağı alanda incelemeler yaptık. Sonrasında ise sahada ekiplerimizin gerçekleştirdiği çalışmaları takip ettik. Daha güzel bir Kastamonu için var gücümüzle hizmet sunmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi yarın da Kastamonu için varımızı yoğumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

Başkan Vidinlioğlu’na saha çalışmalarını incelediği gezisinde ve esnaf ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ile Resul Köprülü de eşlik ettiler.