Başkan Vidinlioğlu: “Bizim tek derdimiz Kastamonu”

Mahalle gezileri kapsamında Aktekke Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bizim tek derdimiz Kastamonu” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, mahalle gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Vidinlioğlu, Aktekke Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’ni ziyaret etti. Günün ilk saatlerinde Aktekke Mahalle Muhtarı Yücel Aşam ve Esentepe Mahalle Muhtarı Recai Karandı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, mahalleleri cadde cadde, sokak sokak gezdi. Muhtarlarla gerçekleştirdiği fikir alışverişi sonrası mahallelerde inceleme ve ziyaretlerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Başkan Vidinlioğlu’na ziyaretlerinde mahalle muhtarlarının yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü de eşlik etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonumuza hizmet noktasında ortaya koyduğumuz en önemli parametrelerden bir tanesi ortak akıl. Şehrimizin tüm dinamiklerinin harekete geçmesi ve ülkemizin önde gelen marka şehirlerinden bir tanesi olması yolunda fikir alışverişi, üzerine hassasiyetle eğildiğimiz bir konu. Güne Aktekke Mahalle muhtarımız ve Esentepe Mahalle muhtarımızla başladık. Muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişarelerin ardından her iki mahallemizi de ziyaret ederek hem saha incelemelerinde bulunduk hem de esnaflarımızla ve hemşehrilerimizle sohbet ettik. Ortak aklın en verimli şekilde sahaya yansıması noktasında gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde mahalle sakinlerimizin, esnaflarımızın taleplerini ve önerilerini dinledik. Şehrimiz için en iyisini yapma gayretiyle çalışmalarımızı bugüne kadar var gücümüzle sürdürdük. Bundan sonrasında da aynı azimle ve istekle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda şehrimizin her mahallesinde cadde cadde, sokak sokak geziyoruz. Bu gezilerimizde mahalle muhtarlarımız da bizlerin yanında olarak çalışmalarımızın en verimli şekilde gerçekleşmesi adına desteklerini sağlıyorlar. Mahallelerimizde ihtiyaçları, talepleri hem muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hem de sahadaki birebir temaslarımızda tespit ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz. Bizim tek derdimiz Kastamonu. Başımızı yastığa koyarken düşündüğümüz Kastamonu, düşlerimizde Kastamonu, aklımızda Kastamonu. Çünkü hedefimiz marka şehir Kastamonu. İnşallah bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ben hem mahalle muhtarlarımıza hem de hemşehrilerime gösterdikleri ilgi alaka için gönülden teşekkür ediyorum” dedi.