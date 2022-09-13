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Başkan Kavaklıgil’den Kaymakam Hatam’a "hayırlı olsun" ziyareti
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeni göreve başlayan Tosya Kaymakamı Suat Hatam’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KASTAMONU 13.09.2022, 21:30
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeni göreve başlayan Tosya Kaymakamı Suat Hatam’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Kavaklıgil, Kaymakam Suat Hatam’a "Hoş geldin" diyerek hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Kavaklıgil, "Tosya’ya en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve iş birliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaymakam Hatam da ziyareti nedeniyle Başkan Kavaklıgil’e teşekkür etti. Tosya’yı daha ileriye taşıyabilmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.
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