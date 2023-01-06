Başkan Kavaklıgil; "Hizmet aşkı ile Tosya’ya bir fazla proje kazandırma yarışı içinde olmalıyız"

Tosya Belediyesi’nin bu yılki ilk meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "İlçemizde siyasette ve hizmette güç birliği yaparak şahsi hırslarla değil, hizmet aşkı ile Tosya’ya bir fazla proje kazandırma yarışı içinde olmalıyız" dedi.

Tosya Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri katıldı.

2023 yılının ilk meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Bildiğiniz gibi 2023 yılı ülkemiz ve ilçemiz için çok önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Cumhur İttifakının iki ortağı partinin meclis üyeleri olarak 2023 yılında önce ülkemiz sonra da ilçemiz için birlikte çalışıp vatandaşımıza bir fazla hizmet götürmede önemli projelere imza atacağız. İlçemizde siyasette ve hizmette güç birliği yaparak şahsi hırslarla değil, hizmet aşkı ile Tosya’ya bir fazla proje kazandırma yarışı içinde olmalıyız" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi belediye müteşebbis üye seçimleri ile başlayan toplantıda sözleşmeli personel ücret tespiti yapılarak oy birliği ile kabul edildi. Birim müdürlerinin gündem maddeleri hakkında meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ile devam eden toplantıda imar plan değişiklikleri görüşüldü.

Tosya Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının 2 Şubat’ta yapılacağı öğrenildi.