Başkan Altıkulaç’tan su tasarrufu uyarısı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçede yeterli yağışın olmaması ve havaların kurak geçmesi nedeniyle içme suyu kaynaklarının tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

Tüm Türkiye’de olduğu Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde de yeterli yağışın olmaması ve havaların kurak geçmesi nedeniyle barajlarda sular azalmaya devam ediyor. Bu kapsamda Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak vatandaşları su kullanımı konusunda uyardı. Başkan Altıkulaç, “Çok değerli Devrekanili hemşehrilerim; mevsimin aşırı kurak gitmesi sebebiyle ilçemize içme suyu temin etmiş olduğumuz Karadere ve Başakpınar su kaynaklarımız da ileri derecede su seviyesinde düşme meydana gelmiştir. Bu sebepten dolayı içme suyumuzu kullanırken tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Bu konudaki anlayışınız için şimdiden teşekkür eder hayırlı akşamlar dilerim” dedi.

Başkan Altıkulaç ayrıca Devrekani Belediye Başkanlığına borcu bulunan mükelleflere çağrıda bulunarak borçlarını yapılandırmaları tavsiyesinde bulundu. Altıkulaç, “7256 sayılı Borçların Yapılandırılması Kanunu kapsamında belediyemize su, vergi, kira ve diğer borçları olan mükelleflerin borç yapılandırma işlemleri başlamıştır. Son müracaat 31 Aralık 2020 tarihi olup mükelleflerimizin borçlarını yapılandırmaları için belediyemize bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.