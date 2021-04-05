Başkan Altıkulaç’tan hayırseverlere Ramazan ayı çağrısı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hayırseverlere çağrıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine yardım isteğinde bulundu.

Yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yardımsever vatandaşlara çağrıda bulundu. Altıkulaç yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli hayırseverlerimiz, geçmiş yıl Ramazan ayında, dara düşen kardeşlerimize, kimsesizlerimize, yoksullarımıza, komşularımıza, hemşehrilerimize yardım eli uzatarak eşsiz bir başarı hikayesinin sahibi oldunuz. Her bir ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yalnız değilsiniz mesajını dilediğince hissettirdiniz. Sadece ekmeğinizi değil bir ilçenin ümitlerini paylaştınız. Gelin ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına yine bereket olalım, kimsesizlerin kimsesi olalım, bu Ramazan ayında da birlikte yan yana olamasak da, dayanışmanın gücüyle gönül sofralarında buluşalım. Değerli hayırsever iş insanlarımız, yardımsever vatandaşlarımız, talep etmeniz halinde Devrekani Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Birimi olarak yapacağınız yardımların muhtaç ailelere ulaşmasında köprü vazifesi olmaya gönüllüyüz" diyerek yardımda bulunmak isteyenlerin belediyeye telefonla ulaşabileceklerini söyledi.