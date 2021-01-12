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Başkan Altıkulaç: “Devrekani’de konut inşaatı yüzde 30 arttı”

Devrekani Belediye Başkanı Dr. Engin Altıkulaç, koronavirüs salgınıyla birlikte ilçede ikamet edenlerin sayısının arttığını belirterek, doğal yaşamın tercihi sebebiyle bu sene inşaat sektöründe yüzde 30 oranında artış yaşandığını kaydetti.

KASTAMONU 12.01.2021, 13:51
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Başkan Altıkulaç: “Devrekani’de konut inşaatı yüzde 30 arttı”

Devrekani Belediye Başkanı Dr. Engin Altıkulaç, koronavirüs salgınıyla birlikte ilçede ikamet edenlerin sayısının arttığını belirterek, doğal yaşamın tercihi sebebiyle bu sene inşaat sektöründe yüzde 30 oranında artış yaşandığını kaydetti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Dr. Engin Altıkulaç, “Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili iki aşamamız kaldı; mera vasfının kaldırılması için bakanlıktan onay bekleniyor daha sonra müteşebbis heyet katkı payları yatırılacak. Bu işlemler bittikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızın önüne kuruluş protokolünü koyacağız. 2021’e girmeden işlemleri yapmayı planlıyoruz. Bakanlığın imzasından sonra resmi olarak Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi kurulmuş olacak. Kastamonu kalkınmada öncelikli iller arasında olduğu için strateji başkanlığından yapım ile ilgili ihale isteyeceğiz. İhaleyi kazanan müteahhit firma çalışmaları tamamlayarak bize teslim edecek” dedi.

Korona virüsün hayatın gıdasız olmadığını insanlara öğrettiğini ifade eden Başkan Altıkulaç, “Ülkenin nüfusu her geçen gün artıyor. Artan nüfusu bizim bir şekilde doyurmamız lazım. 28 bin büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi ön görülüyor. Bir hayvanın ortalama karkas ağırlığının en kötü ihtimal 300 kilogramdan hesaplar ve senede 2 besi yapıldığını düşünürsek, ortalama 15 bin ton et üretimi olacak. Hayvancılık sadece et üretmek değil. Bunun bir de yan ürünleri var. Organize sanayi bölgesi faaliyete geçtiğinde yaklaşık 600 kişinin istihdamı ön görülüyor. Sadece Devrekani anlamında değil bölgesel olarak da topraklar katma değer kazanacak. Yem bitkisi, samanı, otu derken bir tedarik zinciri oluşacak. Hayvanların gübresinden kurulacak biyogaz tesisi ile de Devrekani’nin ihtiyacının iki katı kadar elektrik üretilecek” diye konuştu.

Yeni isale hattının 50 yıllık su ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Başkan Altıkulaç, “İlçeye gelen 3 su kaynağımızın gerek uzak mesafede bulunması gerekse kaçakların olması sebebiyle olumsuzluklar yaşıyorduk. O bağlamda Kulaksızlar Barajından yeni isale hattını döşedik. Yeni isale hattı ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak potansiyelde. Şebeke ile ilgili alakalı deformasyonları ise kanalizasyondan dolayı kullanılan krediyi ödedikten sonra işleme alabileceğiz. Şebekeyi revize etmemiz için 20 milyon lira civarında bir kaynağa ihtiyaç var. Masraflarımız da minimalize ediyoruz. Önümüzdeki günlerde belediyemize her ay 52 bin lira gibi bir yük getiren içme suyu terfi merkezindeki enerji harcamasını milimize etmek için çalışacağız. Yeni yaptığımız isale hattında güneş panellerinden yararlanarak enerji üretip, o enerjiyi şehrin su şebekesinde kullanılan motorlar için kullanmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Devrekani’de korona virüs nedeniyle nüfusun arttığını ve bu yüzden yüzde 30 oranında inşaat alanında artış yaşandığını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Bütçemizi disiplinize ederek karlılık sağlama hedefindeyiz. Kastamonu’da merkez ilçe ve Devrekani’de birinci sınıf ruhsata sahip mezbahana bulunuyor. Hayvan kesimlerini, et tüccarlarını ilçemize getirmeye çalışarak mezbahana anlamında karlılığımızı artırmaya çalışıyoruz. Onun haricinde inşaat sektörünün hızlanması ile alakalı başta imar revizyonundan sonra atık arsaların insanlara satılmasından kaynaklanan gelirimiz oldu. Salgının baş göstermesiyle birlikte insanlarda doğa ile iç içe kalma isteği oluştu. İstanbul’da yaşayanların ata toprağına dönüşü hissedildi. Devrekani’deki inşaatlaşma oranı geçen yıl baz alındığında yüzde 30 oranında arttı. Birçok sektör olumsuz etkilense de inşaat sektöründe faaliyet gösterenler hareketlilikten memnun. Doğalgaz ağı ilçenin yüzde 98’ine ulaştı evlerde kullanım oranı ise yüzde 50’nin üzerine çıktı. Yaşam konforunu artırdı” ifadelerini kullandı.

Başkan Altıkulaç, şöyle konuştu: “Belediyemizin en önemli gelir kaynaklarından biri İller Bankası katkı payı. Bu da nüfus oranına göre veriliyor. Devrekani nüfusunun 4 katı İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da Devrekani nüfusuna kayıtlı 51 bin seçmen bulunuyor. Bunların yarısı da yılın altı ayını Devrekani’de geçiriyorlar. Yaz aylarında nüfusun kalabalıklaşmasıyla maddi imkansızlıklar sebebiyle hizmette sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun için gurbette bulunan hemşerilerimizden ikametlerini Devrekani’ye aldırmaları konusunda ricacıyız. Nüfusumuzun artması demek hizmet kalitemizi artıracak."

“Salgın birçok alanda geri kalmamızı sağladı. Devrekani’de bu sene 29 bin metrekare parke, 7 kilometre bitümlü yol, 8 kilometre birinci sınıf satıh kaplaması gerçekleştirdik. Kaldırım düzenlemeleri ve aydınlanma ekipmanlarıyla birlikte bir şehir görüntüsü kazandırdık. Bu görüntüyü bozmamak adına da ağır tonajlı araçlar için de alternatif güzergahlar belirledik. Gençlik Merkezimize şu anda yönetici atama aşamasındayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız aktardığı 2 milyon 50 bin lira bir ödenek ile ilçe stadyumumuz rehabilite edilecek. İhalesi gerçekleşti; çim döşeme, tribün, soyunma odaları yapılacak ve stadyumun etrafı komple rehabilite edilecek Göreve başladığımızda ilk işimiz sosyal hizmetler birimimizi kurmak oldu. İhtiyaç sahibi kişilerimizin işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Kültür ve sanat faaliyetlerimize salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldık. Virüsün tamamen bitmesiyle şehir içi ve şehir dışı gezilerimiz, tiyatro etkinlerimiz devam edecek. Belediyecilik hizmet ağımız genişleyecek.”
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