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BAL’da Kastamonu’yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Play-out karşılaşmasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, Tosya Spor’u 6-1 yenerek kümede kaldı.
KASTAMONU 17.04.2022, 17:42
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Play-out karşılaşmasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, Tosya Spor’u 6-1 yenerek kümede kaldı.
Kastamonu’yu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) temsil etmeye hak kazanmak için Kastamonu Özel İdare KHS ile Tosyaspor ile Play-Out maçında karşılaştı. Gazi Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kastamonu Özel İdare KHS, Tosyaspor’u 6-1’lik skorla mağdur etti. Kastamonu Özel İdare KHS, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde Kastamonu’yu temsil etme hakkını elde etti. Tosyaspor ise Kastamonu 1. Amatör Ligi’nde mücadele edecek.