BAKAP Ortak Finansman Destek Programı’nın süresi uzatıldı

TR82 Bölgesi’nde KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve yatırım hareketliliğinin başlatılması hedefi ile yürütülen “2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı’na yapılacak proje başvuruları 31 Mart’a uzatıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB işbirliği ile yürütülen “2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı’na yapılacak proje başvuruları 31 Mart’a uzatıldı. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle başvuru süresi uzatılan program çerçevesinde, TR82 Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 20 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanacak. Desteklerden yararlanmak isteyen KOBİ’ler başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 31 Mart tarihine kadar gerçekleştirmeleri, taahhütnamelerini ise en geç 7 Nisan tarihine kadar Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na teslim etmeleri gerekiyor.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Ortak Finansman Destek Programı Yürütmesine İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen finansman destek programı ile TR82 Bölgesi’nde KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve yatırım hareketliliğinin başlatılması hedefleniyor.

Program çerçevesinde, ilgili aracı kuruluş ile yapılan protokolde belirlenen oran üzerinden başarılı bulunan projelerin kredi finansman maliyeti hesaplanacak ve kar payı destek oranı nispetinde bu giderler KOSGEB tarafından karşılanacak.

Programa ilişkin detaylı bilgiye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.