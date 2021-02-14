Bahçacıoğlu, "Okullarımız yüz yüze eğitime hazır"

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda inceleme ve denetimlerde bulunarak, okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu açıkladı.

Cengiz Bahçacıoğlu, Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran ile birlikte yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarındaki hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Duruçay İlkokulu, Duruçay Ortaokulu, Elyakut İlkokulu, Elyakut Ortaokulu, Karaş İlkokulu ve Karaş Ortaokulundaki çalışmaları yerinde denetleyen Cengiz Bahçacıoğlu, sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıkları ve dezenfekte işlemlerini tamamlayan okul idarecilerine ve çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.

"5 gün yüz yüze eğitime geçiyoruz"

Yüz yüze eğitim için okulların hazır olduğunu belirten Cengiz Bahçacıoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar, 15 Şubat’ta başlayacak yüz yüze eğitime hazırlandı. “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Müdürlüğümüz koordinasyonunda açılacak tüm okullarımıza Kastamonu Taşkmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde üretimlerini gerçekleştirdiğimiz dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. 15 Şubat Pazartesi itibarıyla, ilimiz genelinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alınan kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçiyoruz" dedi.

"Okullarımız belgelendirildi"

Okulların, ’Okulum Temiz’ belgesi ile belgelendirildiklerini kaydeden Bahçacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Okulların belgeyi edinebilmesi için “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nda belirtilen esaslar çerçevesinde sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu. Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı. Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi" dedi.

"Gerekli düzenlemeler yapıldı"

Sınıfların yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlendiğini belirten Bahçacıoğlu, "Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtlar tutuluyor. Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı" diye konuştu.