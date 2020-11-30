Azdavay Suğla Yaylası, spor kulüplerinin kamp merkezi haline getirilecek

Evliyalar şehri ve şehitler diyarı olarak bilinen Kastamonu, son yıllarda kültür turizminde olduğu kadar yapılan yatırımlar sayesinde doğa ve tabiat turizminden de adından çok sıkça söz ettirmeye başladı.

Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinden biri olan Kastamonu’nun ilçelerinden Azdavay’da bulunan ve Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Suğla Yaylasını turizm merkezi haline getirmek için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında yaylaya 24 dönüm gölet, 49 adet ve 200 yatak kapasiteli bungalov kır evleri, 200 kişi kapasiteli kır lokantası, 200 kişi kapasiteli konferans salonu, spor alanları, karavan park alanı, atlı spor alanı, piknik alanı, yürüyüş yolları, amatör kayak pisti, macera sporları parkuru, kırsal turizm ve motor sporları alt yapıları, yöresel ürün satış noktaları ve açık hava etkinlik alanı gibi birçok aktivitenin yapılacağı bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.