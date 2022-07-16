AYGAD üyelerinin kültür gezisi Batı Karadeniz’de devam ediyor

Kastamonu’nun Hanönü ilçesini ziyaret eden Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyelerine kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler aktarıldı.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) tarafından gerçekleştirilen Batı Karadeniz kültür gezisi devam ediyor. Dernek üyeleri Sinop ve Kastamonu’nun tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı buluyor. Gezisini sürdüren grup, Kastamonu’nun Hanönü ilçesini ziyaret etti. Hanönü Belediye başkanı Serkan Uçar Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyelerini ağırlayarak ilçenin tarihi, turistik ve gezilecek yerleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Uçar, “Sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gazetecilik, yazarlık çok kutsal ve bir o kadar da önemli bir meslek. Sizler topluma yön veren insanlarsınız. Bu anlam da sorumluluğunuz oldukça fazla. Sizlere mesleğinizde başarılar diliyorum, sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte düzenledikleri “Kültür ve Sanat Haberciliği” projesinde ortaya çıkan kültür gezilerinin ikincisini yaptıklarını söyledi. Daha önce Doğu Anadolu Bölgesini gezdiklerini ifade eden Işıkdağ, “Türkiye’nin 7 bölgesindeki güzellikleri görmek, tarihi ve turistik önemlerine dikkat çekmek için geliştirdiğimiz projemiz sırasıyla tüm bölgelerimizde devam edecektir. Herkese keyifli bir gezi ve yolculuk diliyorum” diye konuştu.