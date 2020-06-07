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Atıl vaziyetteki bina onarılarak Gençlik Merkezine dönüştürüldü

DEVREKANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ATIL VAZİYETTE BULUNAN BİNA, TADİLAT VE ONARIM BAKIMLARININ ARDINDAN GENÇLİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.

Atıl vaziyetteki bina onarılarak Gençlik Merkezine dönüştürüldü

DEVREKANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ATIL VAZİYETTE BULUNAN BİNA, TADİLAT VE ONARIM BAKIMLARININ ARDINDAN GENÇLİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.

07 Haziran 2020 Pazar 16:42
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Atıl vaziyetteki bina onarılarak Gençlik Merkezine dönüştürüldü

İlçede atıl vaziyette bulunan bina, Devrekani Belediyesi tarafından yapılan tadilat ile Gençlik Merkezine dönüştürüldü.

Devrekani’de bir süredir atıl vaziyette bulunan binaya Devrakani Belediyesi tarafından tadilat ve onarım yapıldı. Son derece modern hale getirilen, Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devri yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan protokol ile atıl vaziyetteki bina, bundan sonra Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek. İmza törenine Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak katıldı.

İmzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani Belediye Başkanlığı ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde mülkiyeti Devrekani Belediyemize ait daha öncesinde atıl vaziyetteki bir binanın tadilatı yapılarak Devrekani ilçemizdeki gençlerimizin kullanımına sunulmak üzere bir merkez oluşturma düşüncesiyle yola çıktık ve tadilat işlerimizi bitirdik. Protokol çerçevesinde İl Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze devrettik. Gençlerimizin birçok ihtiyacına cevap verebilecek bir Gençlik Merkezini ilçemize kazandırdık. Belediye bütçemizden yaklaşık 200 bin Türk Lirası harcayarak tadilatını yaptırıp ilçemize kazandırdığımız Gençlik Merkezimizin gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Merkezimizi sadece ilçe merkezinde yaşayan gençlerimiz için değil aynı zamanda ilçeye bağlı 54 köyde bulunan gençlerimiz için de kullanması adına birçok fonksiyonunda içerisinde bulunduran bir kompleks olarak tasarladık. Gençlerimiz resim atölyesi, müzik odası, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütüleceği bir merkeze kavuşmuş oldu. Bu süreçte hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz Reşat Asrak beye teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Gençlik Merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise, “Devrekani Belediye Başkanımız Sayın Engin Altıluç ile imzaladığımız protokol ile Devrekani Gençlik Merkezimiz için önemli bir adım attık. Devrekani Gençlik Merkezi için binanın bakım ve onarımlarını yaptırarak tahsisini sağlayan Başkanımız Engin Altıkulaç’a ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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