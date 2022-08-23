Atatürk’ün Kastamonu’yu ziyaretinin 97. yılı coşkuyla kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’yu ziyareti ve ziyaret sırasında sırasında "Bu şerpuşun, adına şapka denir" sözüyle ilan ettiği Şapka İnkılabının ve 97’inci yıl dönümü, kentte kutlanmaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu ziyareti sırasında "bu şerpuşun, adına şapka denir" sözüyle tarihe geçen Şapka ve Kıyafet İnkılabı, 97’inci yıldönümünde coşkuyla kutlanıyor. Atatürk’ün Kastamonu’ya giriş yaptığı Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkiinde düzenlenen yürüyüşle başlayan kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı. Kastamonu Belediyesi bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti.

Yürüyüş sırasında Türk inkılap tarihinde ilk inkılap olarak tarihe geçen "Şapka ve Kıyafet İnkılabı" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 2 kilometrelik alanı kortej halinde yürüyen kalabalık, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun çelenk sunmasının ardından, Merkez Ortaokulu halk oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen halkoyunu gösterisi ilgiyle izlendi.

Buradaki etkinliğin ardından Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinde çekilen fotoğrafların yer aldığı Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan “Atatürk’ün Kastamonu Fotoğrafları” sergisi açıldı. Açılış kurdelesiyle birlikte Vali Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, beraberindeki heyetle sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, 97 yıl önce 23 Ağustos 1925 yılında Atatürk’ün en uzun Anadolu ziyaretlerinden bir tanesinin Kastamonu’ya olduğunu belirterek, “8 gece Kastamonu’da kalmıştır. Hemen hemen o zamanki ilçelerimizin tamamını gezdi. Bizlerde her yıl 23 Ağustos’ta Atatürk’ün Kastamonu’ya geliş etkinlikleri bir takım etkinliklerle kutlanıyor. Bilindiği üzere Atatürk, bu ziyaretinde Şapka İnkılabını da ilimizde gerçekleştirmiştir. Bu anlamda bu ziyaret ilimiz için de son derece önemli. Bizler de pandemiden dolayı iki yıl bu etkinliklere ara vermiştik. Bu yıl nispeten pandemi şartlarının da iyileşmesiyle Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişlerini bir takım etkinliklerle kutluyoruz. Kastamonu insanı her zaman vatanının milletinin yanında olmuştur. Kurtuluş Savaşında çok büyük kahramanlıklara imza atmıştır. Dolayısıyla bu savaşlarında başkomutanı Atatürk’tür. Bu yüzden Gazi Mustafa Atatürk’ü bağrına basmış, bu günde sevgisi azalmadan artarak daha da büyük devam ediyor. Bizlerde hem kamu görevlileri hem de Kastamonulular olarak onun ve şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bir grup kadın ise günün anısına Cumhuriyetin ilk yıllarının modası olan şapkalarla etkinliklere katıldı. Şapka ve Kıyafet İnkılabı etkinlikleri bir hafta boyunca defile, panel ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle sürecek.