Aşı, madencilerin ayağına gitti

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çalışan madenciler, korona virüs aşısı oldu.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışanlara yönelik aşı çalışması başlatıldı. 228 çalışanın aşı olduğunu belirten Maden işletme müdürü Iain Anderson, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yurt genelinde başlatmış olduğu, ’İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz’ sloganıyla yola çıktık. Tesis ve maden bölgelerinde çalışanlarımızın korona virüs enfeksiyonunun ciddi risklerine karşı bağışıklık kazanması ve toplumsal bağışıklığa destek olmak amacıyla, il Sağlık Müdürlüğü, Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi’nin destekleri ile Covid-19 yerinde aşılama kampanyası düzenlenmiştir. Tüm gün boyunca devam eden aşılama kampanyamızda toplam 228 kişiye BioNTech aşısı yapılmıştır. Çalışanlarımızın yoğun ilgili gösterdiği aşılama kampanyasında vermiş oldukları destekten dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.