Kastamonu’nun Cide ilçesinde inşaat halindeki binada oyun oynadığı sırada asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Hafız Şevket Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaat halindeki binada oyun oynayan E.A. (12), 1. kattan asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk yaralandı. E.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.