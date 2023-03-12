Arı yetiştiricileri bin 200 kavanoz balı depremzedelere gönderdi

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri topladıkları bin 200 kavanoz balı deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor. Kastamonu’da düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşlar yoğun destek veriyor. Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri de topladıkları bin 200 adet kavanoz balı İl Tarım Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere gönderdi.

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, "Gün her zamankinden daha çok birlik olma günüdür. Oradaki insanların gözünde ’iyi ki gelmişsiniz, iyi ki düşünmüşsünüz’ ifadesini görme imkanı bulduk. Bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa ağızları tatlansın istedik” dedi.