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Aracın çarptığı yaya yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde karşıya geçmek isterken aracın çarptığı yaya yaralandı. Yayaya çarpan aracın sürücüsünün ise kayıplara karıştığı iddia edildi.

KASTAMONU 16.08.2022, 12:07
Aracın çarptığı yaya yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde karşıya geçmek isterken aracın çarptığı yaya yaralandı. Yayaya çarpan aracın sürücüsünün ise kayıplara karıştığı iddia edildi.

Kaza, Kastamonu’nun Daday ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyene otomobil çarptı. Aracın çarptığı vatandaş yaralanırken, sürücünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaya, Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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