Aracın çarptığı yaşlı adam öldü

Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı 70 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu-Taşköprü karayolu Yukarı Ayvalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Acar’a (70) çarptı. Aracın çarpması neticesinde ağır yaralanan Acar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.