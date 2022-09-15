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Aracın çarptığı kurt telef odu
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki bir aracın çarptığı kurt telef oldu.
KASTAMONU 15.09.2022, 11:51
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki bir aracın çarptığı kurt telef oldu.
Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde Taşköprü yolu 6’ıncı kilometresinde yolun karşısına geçmek isteyen kurda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Aracın çarpmasıyla kurt telef oldu. Kurdu gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Park Kastamonu İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurdun cesedini yoldan kaldırdı.
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