Aracın çarptığı köpeğe devriye gezen trafik ekipleri sahip çıktı

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde aracın çarptığı yaralı haldeki köpeğe, devriye gezen trafik ekipleri tarafından ölümden kurtarılarak tedavi ettirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin-Kastamonu karayolu üzerinde Çelebiler mevkiinde plakası tespit edilemeyen aracın çarptığı köpek devriye gezen trafik polisi ekiplerince yaralı halde bulundu. İlk müdahalesi polis ekiplerince yapılan yaralı köpek, ekipler tarafından veteriner hekime götürülerek tedavi ettirildi.

Yaralı köpeğin tedavisi Çatalzeytin Tarım Orman Müdürü Veteriner Hekim İsmail Kaş tarafından yapılarak gözetim altına alındı.