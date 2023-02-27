Ankara’dan Kastamonu’yu uyuşturucu getiren şahıs yakalanarak tutuklandı

Ankara’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Kastamonu’ya getiren şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Ankara’dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi araç ile Kastamonu’nun Tosya ilçesine getirdiği tespit edilen A.A. (24) isimli şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi, kubar esrar ile 476 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A. adli makamlara sevk edildi. A.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.