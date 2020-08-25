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Anız yakarak 6 dönümlük araziye zarar verince cezalandırıldı
KASTAMONU’DA ANIZ YATTIĞI TESPİT EDİLEN 80 YAŞINDAKİ KİŞİYE, 450 TL PARA CEZASI UYGULANDI.
KASTAMONU 25.08.2020, 14:14
Kastamonu’da anız yattığı tespit edilen 80 yaşındaki kişiye, 450 TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezine bağlı Oğul köyünde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 80 yaşındaki İ.H.’nin anız yaktığı tespit edildi. Anız yaktığı belirlenen İ.H.’ye 2872 sayılı Çevre Kanuna muhalefet etmekten 6 dönümlük arazinin zarar gördüğü için dönüm başı 75 liradan 450 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uygulamalara devam edileceği belirtilerek, yılın en kurak olduğu bu zamanda anız yangınının aynı zamanda orman, bağ bahçe ve ev yangınlarına da yol açtığı vurgulandı.
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