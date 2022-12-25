Anadolu Gençlik Derneği Tosya Şubesi dualarla açıldı

Anadolu Gençlik Derneği Tosya Şubesi, dualarla hizmete başladı.

Anadolu Gençlik Derneği’nin Tosya Şubesi, 24 Aralık Cumartesi günü düzenlenen törenle faaliyete geçti. Anadolu Gençlik Derneği Tosya Şubesi’nin açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Programa Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan yardımcıları Ahmet Kılıç ve Abdulvahap Mete, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ve STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan yardımcıları Ahmet Kılıç ve Abdulvahab Mete, dernek hakkında katılımcılara bilgi verdi. Anadolu Gençlik Derneği Tosya Şubesinin açılış töreni, dua edilmesinin ardından katılımcılara yemek ikram edilmesi ile son buldu.