Altıkulaç: “Yıllardır bitmeyen Kulaksızlar Barajını, AK Parti 2 yılda tamamladı”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 1969 yılında yapımına başlanan ve AK Parti iktidarına kadar bitirilemeyen Kulaksızlar Barajının AK Parti iktidarı döneminde 2 yılda tamamlandığını kaydetti.

AK Parti Devrekani İlçe Kongresi, Devrekani Belediye Düğün Salonunda yapıldı. Mevcut başkan Hayrettin Melezoğlu’nun tekrar seçilerek güven tazelediği kongrede koronavirüs kurallarına da uyulduğu görüldü.

Kongrede konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Av. Metin Çelik, “Bugün hamdolsun yollarımız bölünmüş sıcak asfalt ile kaplı. Kastamonu’da 47 kilometre bölünmüş yol vardı. 2002’de biz iktidara geldiğimizde. Şimdi ise 337 kilometreye ulaştı. Yani 7 katına çıktı bölünmüş yol uzunluğu. Türkiye’de ise 6 bin kilometreden 26 bin kilometreye çıktı. Yani 4,5 katı arttı. Hedeflerimiz büyük. 33 kilometre olan Seydiler kavşağına kadar getirdiğimiz bölünmüş yolu Türkiye’nin Karayolları bakımından en büyük projelerinden bir tanesi olan İnebolu’ya kadar ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu proje tamamlandığında şu anda 95-100 kilometre arası, sanıyorum 71 kilometreye kadar düşecek. 15 kilometre gidiş, 15 kilometre dönüş, 5 ayrı gidiş geliş tünellerle Kastamonu’yu İnebolu’ya inşallah yarım saate düşüreceğiz. Biz, Türkiye’de 2002’de tünel uzunluğu 50 kilometre iken, bugün 500 kilometreyi aştı. En büyük özlemimiz Ilgaz Tüneliydi. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli hamdolsun yapıldı ve insanlarımız burayı kullanıyor. Şu anda Kırık tüneli ve varyantları yanı Kırık Barajının yapılacağı yol güzergahlarında çalışmalar sürüyor. Buraya 20 kilometre bölünmüş yol, Ilgaz Tünelinden sadece 100 metre eksik olan çift yönlü tünel çalışmaları sürüyor. Bunlar milletimizin desteğiyle oluyor”

“5. OSB’yi Devrekani’ye yapacağız”

5’inci Organize Sanayi Bölgesini Devrekani’ye yapacaklarını anlatan Çelik, “AK Parti iktidara geldiğinde Kastamonu’da Organize Sanayi Bölgesinin sadece adı vardı. Hızlı bir şekilde alt yapı çalışmalarını bitirdik ve hayata geçirdik. Arkasında Tosya, daha sonra Seydiler ve şu anda Taşköprü bitiyor. 5’inci Organize Sanayi de inşallah Devrekani’mizin şartlarında uygun şekilde buraya kazandıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“En büyük problemimiz olan içme suyu sorununu çözüyoruz”

Devrekani’de son yıllarda büyük sorun haline gelen içme suyu sorununu çözdüklerini ve Kulaksızlar Barajından alınan suyu ilçeye taşıyacaklarını belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da, “18 ay önce yerel seçimlerde partimizin ve halkımızın teveccühüyle göreve geldik. Devrekani’de adeta tarih yazdık. Belediye seçimlerinde Devrekani’de yüzde 62.4, Belediye Meclisinde de yüzde 59 gibi ciddi bir oy aldık. Nasıl Devrekani halkı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tarih yazdıysa biz kendimize görev addettik. Bizde hizmet anlamında Allah nasip ederse tarih yazmaya devam edeceğiz. İlçemize hizmet getirirken, bu hizmetler tek başına gelmiyor. Bizlere bu hizmetlerinden kazandırılmasında destek olan partimizin her kademesindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısa zamanda bölgemizi ciddi manada ilgilendiren Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin çalışmaları sürüyor. Şu anda ÇED aşamasındayız. İnşallah yakın zamanda Organize Sanayi Bölgesini hayata geçirerek ilçe halkımızın kullanımına sunacağız. Bunların yanı sıra yaklaşık 7 kilometre BSK sıcak asfalt çalışmamız oldu. İlçemizde kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarından ötürü üst yapılarımızda ciddi bir deformasyon vardı. Biz, bunları hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. 18 ayda yaklaşık 50 bin metrekare alana parke döşemesi yaptık. İlçemize Gençlik Merkezini kazandırdık. Kimsesizlerin kimsesi olma adına belediyemize sosyal hizmet birimini kazandırdık. Belediyemize 4 tane yeni araç kazandırdık. Yıllardan beri kronik hale gelen ilçemizin müzmin problemlerinden olan su problemini aşmak üzereyiz. Kulaksızlar Barajından tahsis ettiğimiz suyu borularımızı aldık, önümüzdeki hafta ihalesi var, 1 ay içerisinde de nasip olursa bitireceğiz, isale hattını çekmiş olacağız. Önümüzdeki yılın ilk baharında da arıtma tesisimizi kurarak yıllardan beri Devrekani’de problem haline gelen içme suyunu halletmiş olacağız. Hizmetlerin ilçemize getirilmesinde yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yıllardır bitmeyen Kulaksızlar Barajını, AK Parti 2 yılda tamamladı”

1969 yılında yapımına başlanan Kulaksızlar Barajının AK Parti iktidara geldikten 2 yıl sonra tamamlanabildiğine dikkati çeken Altıkulaç, şunları kaydetti: “Kastamonu’nun ilçelerine bakıldığında kendi özelimizde Devrekani olarak farklı bir şansa sahibiz. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet eksenli bir politika izleyen Cumhurbaşkanımızın sayesinde, onun dirayetli ve kararlı duruşu sayesinde, onun bize öğretmiş olduğu yol haritası çerçevesinde çok güzel hizmetler oldu. Baktığımızda Kulaksızlar Barajına 1969 yılında başlandı. Ama 2004 yılında baraj tamamlanabildi. Yani AK Parti iktidara geldikten 2 yıl sonra barajımız bitti, akabinde de kapalı devre sulama sistemlerimiz bitti. İlçemizde yaklaşık 50 bin dekar bir alanda basınçlı sulama sistemiyle arazilerimizi sulayabiliyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlere ayrı bir değer katıyoruz. Daha düne kadar biz, Kastamonu’ya tek şeritli sathi bir kaplama yoldan gidiyorduk. Ama şimdi İstanbul otoyolu gibi çift şeritli sıcak asfalt bir yoldan gidiyoruz. Bunun yanında neredeyse ilçemizin tamamında tüm köylerimizde içme suyu ve kanalizasyonla alakalı neredeyse sorun yok gibi. İçme suyu ve kanalizasyon olmayan köyümüz kalmadı. Samimiyetle, gayretle ve tevazuuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz, devam edeceğimize de söz veriyoruz”

“CHP’li belediyeler, gelipte Devrekani’de nasıl belediyecilik yapılır görsünler”

CHP’li belediyeleri bir şey yapmamakla suçlayan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Önümüzdeki süreçte Devrekani, yapılan hem yerel yatırımlarla hem de genel yatırımlarla ilçelerimiz arasında güzel bir yerde olacağına inanıyorum. Özellikle Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinin Devrekani’de hayata geçmesiyle birlikte her alanda gelişmesini daha da hızlandıracaktır. Doğalgazı Devrekani ile buluşturduk, artık gurbetteki vatandaşlarımız Devrekani’de 12 ay boyunca kalabiliyorlar. Doğalgaza kavuşan ilçe sayımız az ama Devrekani doğalgaza kavuştu. Devrekani Belediye Başkanımız, süre kısıtlığından dolayı biraz çalışmalarından bahsetti. Fakat CHP’nin Kastamonu’da üç tane belediyesi bulunuyor. İnanın bu üç ilçeyi toplasanız Devrekani Belediye Başkanımızın yaptığın işin yarısı kadar iş yapmamıştır. Ama çıkıp konuşuyorlar, milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları övünüyorlar fakat yaptıkları işlere bakınca incik boncuk işler yapmışlar. Bir yerde bir kapı yapıyorlar, kapıyı belediye hizmeti olarak anlatmaya çalışıyorlar. İnsan biraz utanır, kimi kandırıyorsunuz, bakın bizim belediye başkanımızın ürettiği projeler, 18 ayda ürettiği projeleri CHP’li belediyeler hayal bile edemez. Şükürler olsun gelsinler, onlara tavsiye ediyoruz, burada AK Parti belediyecilik anlayışı nedir, nasıl olur, nasıl belediyecilik olur, nasıl çalışmalar yapılır Devrekani’ye gelip buradan bir ders alsınlar” dedi.