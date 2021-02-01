Akgöl buz tuttu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi ile Sinop’un Boyabat ve Ayancık ilçe sınırları içinde yer alan doğa harikası Akgöl, soğuk hava dolasıyla buz tuttu.

Hanönü İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 600 rakıma sahip, doğal güzellikleriyle ünlü Akgöl, kar yağışı ve soğuk havanın ardından buzla kaplandı.

Hanönü Belediye başkanı Serkan Uçar, Hanönü ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 3 dönümlük alana sahip Akgöl’ün Karadeniz’in en güzel yerlerinden ve önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, "Kış turizminde henüz keşfedilmiş, tanıtım açısından da yeterince tanıtılmış değil. Kışın kayak, yazın yayla turizmi için çok ideal bir yer. Gelecekte Karadeniz’de doğa turizminde tercih edilen en önemli potansiyel alanlardan biri olacaktır" ifadelerini kullandı.