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Ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı
Kastamonu’nun Küre ilçesinde elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı vatandaş, yaralandı.
KASTAMONU 31.10.2022, 09:26
Kastamonu’nun Küre ilçesinde elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı vatandaş, yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyü Karaahmet Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Recep Sarıman, elma toplamak için ağaca çıktı. Tedbir almadan çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Recep Sarıman yaralandı.
Sarıman, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.