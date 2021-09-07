Afet bölgelerine yardımlar sürüyor

Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfı, yangın ve sel felaketi yaşayan bölgelerin yaralarını sarmak için yardımda bulundu. Vakıf, İş İnsanları Konseyi Başkanı Konseyi Başkanı Kamil Salduz’un girişimleri sonrası AFAD ile işbirliğiyle afet bölgelerine ihtiyaç duyulan alanlarda yardım gönderdi.

Türkiye’nin nefesi olan ormanların haftalarca yanmasının akabinde Karadeniz Bölgesinin sele teslim olması sonrası çok sayıda can kaybı yaşanırken, birçok araç, ev ve işyerleri de zarar gördü. Bu kapsamda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yangın ve sel afetinin yaşandığı bölgelere yardım gönderilirken bir destekte Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfı’ndan geldi.

Şu ana kadar çok sayıda yardımın ulaştırıldığı yangın ve sel afetinin yaşandığı bölgelere İş İnsanları Konseyi Başkanı Konseyi Başkanı Kamil Salduz’un başkanlığında afet bölgelerine yardım için toplanıldı. KAI Vakfı Başkanı Zeki Yılmaz’ın da destekleriyle toplanan yardımlar AFAD işbirliğiyle zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere bölgelere gönderdi.

“Elimizden geldiğince afetlerden zarar gören vatandaşların yaralarına merhem olmak istedik”

Yardımların Türk insanının yansıması olduğuna dikkat çeken İş İnsanları Konseyi Başkanı Konseyi Başkanı Kamil Salduz, “Yaşanan afetler hepimizi çok üzdü. Biz de KAI Vakfı olarak elimizden geleni yaparak yaralara merhem olmak istedik. Sadece iyi günlerde değil böylesi zor günlerde de birbirimize destek olup dayanışma içinde olmalıyız” ifadelerini kulandı.

Yardımın toplanması ve ulaştırılması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür eden Salduz, “AFAD ile yaptığımız iş birliği sonucunda yardımlar ulaştırıldı. Devlet kanalıyla ulaştırdığımız bu yardımlar, umarım afetzede vatandaşların yaralarını sarar. KAİ Vakfı ve Karslılar olarak onların yanında olduğumuzu da söylemek isterim” dedi.