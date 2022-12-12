AFAD’dan geleceğin itfaiyecilerine eğitim

Kastamonu’da AFAD ekipleri tarafından itfaiyecilik öğrencilerine uygulamalı afet eğitimi verildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından, Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine “Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi” verildi. Eğitimde öğrencilere teorik afet bilgilerinin yanı sıra, uygulamalı olarak da çadır kurma ve benzeri eğitimler verildi.