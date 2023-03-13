Aç kalan tilki şehir merkezine indi

Kastamonu’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu’da aç kalan bir tilki il merkezine indi. TOKİ konutları çevresinde yiyecek arayan tilki bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Tilkiyi gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.