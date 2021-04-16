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Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde aç kalan ayılar vatandaşlara ait arı kovanlarını parçaladı.
KASTAMONU 16.04.2021, 14:40
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde aç kalan ayılar vatandaşlara ait arı kovanlarını parçaladı.Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Gelinbükü Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Kılınç ve Harun Taşkın ait arı kovanlarına ayılar saldırdı. Gece yarısı meydana gelen olayda ayıların saldırdığı 8 arı kovanı parçalanarak kullanılmaz hale geldi.