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AB projesinde ilk değerlendirme toplantısı yapıldı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROJESİ OLAN VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE İLK İKİ İHALESİ TAMAMLANAN KASMİB ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ’NDE UYGULAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

KASTAMONU 15.09.2020, 15:08
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AB projesinde ilk değerlendirme toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği hibe projesi olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ilk iki ihalesi tamamlanan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nde uygulama çalışmaları başladı.

Projenin uygulamaya geçmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje Koordinatörü Burak Yılmaz’ın başkanlığında ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda projenin uygulama sürecindeki teknik ve mali konularla ilgili tüm aşamalar ele alındı.

Toplantıya Proje Koordinatörü Burak Yılmaz’ın yanı sıra KASMİB Birlik Müdürü Adnan Tot, KASMİB Çevre Mühendisi Elif Nur Akbaş, Proje Uygulama Birimi görevlisi Çevre Mühendisi Süha Özata, yapım işi yüklenici firması olan Gökşin İnşaat yetkilisi Nihat Demiroğlu, müşavir firma Libanconsult AGM SAL yetkilisi Naci Çimen ve firmaların diğer temsilcileri katıldı.

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