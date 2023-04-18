8 ülkeden 350 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerle buluştu

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından ‘Dünya Sanat Günü’ çerçevesinde açılan sergide 8 ülkeden 350 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından ‘Dünya Sanat Günü’ne özel düzenlenen “Sanattan Kareler” sergisi sanatseverlerle buluştu. Uluslararası katılımcıların eserlerinin de yer aldığı “Sanattan Kareler” sergisi, Kastamonu Tarihi Saray Hamamı’ndaki Kastamonu Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Sergiye, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erhan Tarlakazan, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Araştırma Görevlisi Dr. Sofya Cihan Canbolat ile Araştırma Görevlisi Elif Arzen Demirel İnal’ın küratörlüğünü yaptığı sergide 8 ülkeden 350’ye yakın eser yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen sanat etkinliklerin uluslararası düzeyde etkileşim sağladığını söyleyen Doç. Dr. Burak Erhan Tarlakazan, “Bu sergi, içinde yaşadığımız dünyayı kaotikleştiren, savaşan-öldüren-yok eden, ötekileştiren, ayrıştıran, görmezden gelen, çevreyi kirleten, doğaya ve canlılara zarar veren, metalaştıran, sömüren insanlara; insanlığını unutanlara ve yaşanan tüm olumsuzluklara inat, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü göstermek adına farkındalık oluşturabilmek için düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Tarlakazan, düzenledikleri etkinliklere gösterilen yoğun katılım ve ilginin, hem Kastamonu’ya hem Kastamonu Üniversitesi’ne büyük katkı sağladığını belirtti. Sergi, Kastamonu Tarihi Saray Hamamı’nda gezilebilecek ve çevrim içi olarak da izlenebilecek.