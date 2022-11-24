8 ülkeden 350 eser ve 270 sanatçının katıldığı “fütürizm” sergisi açıldı

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Tarlakazan ve Araştırma Görevlisi Dr. Sofya C. Canbolat küratörlüğünde düzenlenen Uluslararası Posta Sanatı Fütürizm Sergisi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu’nda açılan sergiye Güzel Sanatlar Fakültesi yönetimi, öğretim üyeleri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Sağlık Bilimleri Dekanı Abdulkadir Tuna, Kastamonu PT T Genel Müdürlüğü Başmüdürü V. Ayten Karakoca, İşletme Müdürü V. Mustafa Domurcuk, İdari Mali Birimler Müdürü V. Şükrü Yanık ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Tarlakazan, bu yılki temayı fütürizm olarak belirlediklerini belirterek, 350’ye yakın eserin sergide yer aldığını ve 8 ülkeden katılım sağlandığını ifade etti. Geleneksel hale gelen posta sanatı sergisine bu yıl 8 ülkeden 350 eser, 270 sanatçı katılım sağladı.

Sergi ile ilgili bilgi veren Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak E. Tarlakazan, posta sanatı sergisinin dördüncüsünü düzenlediklerini vurgulayarak, “Gelecekte ne olabilir ve bizler bunu sanat olarak nasıl ifade ederiz düşüncesiyle serginin bu yılki konusunu belirledik ve sergimizi düzenledik” dedi.

Sergi, 23 Aralık 2022 tarihine kadar izleyiciye açık olacak. Aynı zamanda online olarak ’www.artanddesignplatform.com’ adresinden de sergi gezilebilecek.

Öte yandan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen “Benim Öğretmenim” isimli ulusal katılımlı davetli sanat etkinlikleri sergisi açıldı. Sergiyle her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü kutlanan “en yüce meslek”, öğretmenler gününün önemi vurgulandı.