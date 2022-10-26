7 yıl hapis cezası ile aranan şahsı bekçiler yakaladı

Kastamonu’da, 7 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Kuzey Mahallesi’ndeki devriye görevleri sırasında şüphe üzerine bir şahsı durdurarak kimlik kontrolünü yaptı. Ekipler tarafından yapılan sorgulamada şahsın kasten yaralama suçundan 7 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.