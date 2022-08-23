banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”

5 bin 590 dekar tarım arazisine can suyu olacak barajda çalışmalar başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılacak olan Çukurhan Barajında çalışmalar başladı. Barajın tamamlanmasıyla 5 bin 590 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

KASTAMONU 23.08.2022, 10:38
5 bin 590 dekar tarım arazisine can suyu olacak barajda çalışmalar başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılacak olan Çukurhan Barajında çalışmalar başladı. Barajın tamamlanmasıyla 5 bin 590 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde yaptığı çalışmalar, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çerçevede yatırım programına alınan Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Çukurhan Barajında çalışmalar başladı.

Çukurhan Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 5 bin 590 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Yorumlar (0)
29°
hafif yağmur