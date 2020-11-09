48 yıllık okulun adı değişti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 48 yıldır eğitim verilen Daday Lisesinin adı, Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.

Şehit annesi Pakize Demirci’nin dönemin Kaymakamı Kemal Balaban ile birlikte Kastamonu Valisi Avni Çakır’ı ziyaret ederek şehit oğlunun isminin Daday’da bir okulda yaşatılması yönünde talepte bulundu. Talebin ardından Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sonuçlanarak 48 yıllık Daday Lisesine Şehit Ümit Demirci’nin adı verildi. Kararın açıklanmasının ardından şehit annesi Pakize Demirci, emeği geçenlere teşekkür etti.

Alınan karar ile Daday’da 1972 yılında Daday Lisesi olarak eğitim faaliyetlerine başlayan, ardından 2002 yılında Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi adını alan 48 yıllık Daday Lisesi’nin adı Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirildi ve yeni isim tabelası takıldı.