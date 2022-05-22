40 Hadis Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödül

Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği “40 Hadi Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen “40 Hadi Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler düzenlenen final yarışmasında ödüllendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan final yarışmasında, Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra, 40 Hadis Yarışması’nda 40 hadisi tamamen ezberleyip rakiplerini geride bırakan 10 öğrenci, 2 bölümden oluşan final yarışmasında kura çekti. Daha sonra ise yarışmacılar kura neticesinde çektikleri numaraya göre kürsüye gelip numaraya göre sorulan hadisleri ve anlamlarını okudu. Her yarışmacının 4 hadis okuduğu yarışmada toplamda 40 hadis okundu. Jüri üyeleri tarafından hadisleri okuyan öğrendiciler derecelendirildi.

Final yarışmasının ikinci yarısı sona erdikten sonra öğrenciler tarafından koro şefi İlhan Şahin eşliğinde Ahmet Hatipoğlu’nun Esma Musikisi sergilendi. Yarışma finalinde Emircan Tütüncüoğlu 396 puan alarak 1. , Ali Erdem Demirkılıç 392 puan alarak 2. ve Mehmet Akmehmetoğlu isimli yarışmacı öğrenci 390 puan alarak 3. seçildi. Final yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker ve Milli Eğitim Şube Müdür tarafından takdim edildi. Kastamonu Belediyesi tarafından da yarışmaya katılan tüm öğrencilere kitap hediye edildi.