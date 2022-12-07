4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu’da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.