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4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.
KASTAMONU 12.02.2022, 14:15
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi’nde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi yaşayan 4 katlı bina tahliye edildi. Heyelan sebebiyle binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Habibe Sarul ile oğulları Oğuz ve Suat Sarul’a ait, apartmanda 3 ailenin yaşadığı öğrenildi. İnebolu Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından 3 ailenin oturduğu apartman tahliye edilerek mühürlendiği öğrenildi.