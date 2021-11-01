30’ncu ihtisas OSB, Devrekani’ye kurulacak

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandı.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi yasal statü kazandı. Bu kapsamda OSB’nin fiili çalışmasının gerçekleşmesi de başlamış oldu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, kuruluş işlemlerine 3,5 yıl önce başladıkları Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projelerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandığını ve artık yasal statüyü kazandığını söyledi.

Türkiye’de ihtisas organize sanayi bölgesi sayısının Devrekani ile birlikte 30’a yükseldiğini söyleyen Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Hayvancılıkla alakalı Tarıma Dayalı Organize Besi Bölgesi adedi ise 19 oldu. Türkiye’deki 19 yatırımın bir tanesinin Devrekani ilçemizde olmasından dolayı çok mutluyum. Şimdiden 2 yıl sonra Kurtşeyh Mahallesi’ndeki alanda hayvansal üretimi görür gibiyim” dedi.