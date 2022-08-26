Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali açılış ve kortej yürüyüşü ile başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, başladı. Tosya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, MHP MYK üyesi Yüksel Aydın, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, komşu il ve ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Belediye hizmet binası önünde başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Daha sonra festival çerçevesinde, çeşitli gösteriler yapıldı. Samsun’dan getirtilen Mustafa Kemal Atatürk’ün makam aracı ise yürüyüşte büyük ilgi gördü.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarını ifade etti. Tosya’nın hak ettiği değeri kazanması için çabaladıklarını vurgulayan Kavaklıgil, festivalle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinin Batı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük festivali olacak. 4 gün sürecek olan müzik ve eğlence ağırlıklı festivalde vatandaşlarımızı ve ilçe dışından gelecek misafirlerimizi halkımız tarafından sevilen 8 sanatçı ile buluşacak’’ dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "Hangi tepeden baksanız tarih fışkıran, hangi söğüdünün gölgesine oturup soluklansanız, kulağınızda kahramanlık türküleri duyulan, hangi evladına rastlasanız samimi güler yüzüyle sizi karşılayan, hangi hanesine misafir olsanız bölüşülmeye hazır bir sofra, ekmeğimizi banmaya bir tirit sunan, pirincin emeğe, sanata ve sevgiye dönüştüğü Tosya’da siz değerli Tosyalılarla bir arada olmaktan kıvanç duyduğumu belirtmek istiyorum. Tosya bağrından çıkarttığı nice şahsiyeti ile, vatan millet sevdalısı nesilleriyle toprağının altında şehitlik, üstünde destansı hikayeler barındıran kutlu bir vatan köşemizdir. Böyle bir şehir elbette hizmetinde en iyisine layıktır" diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, "Bugüne kadar Tosyamıza büyük hizmetler yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlikte çalışarak Tosyamızı daha güzel günlere taşımak adına ciddi gayretler içerisinde olduk. Tosya’mız üreten ve büyüyen Türkiye’ye gerçekten büyük destek oluyor. Tosya üreten bir ilçe, çalışan bir ilçe" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Veli Erdem ile Derya Uluğ, şarkılarını festival alanını dolduran binlerce vatandaş için seslendirdi.