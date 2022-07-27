23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivali’nde sahne alaca sanatçılar belli oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenecek 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali’nde Derya Ulu, Veli Erdem, Öykü Gürmen, Bengü, Abdullah Civliz, Kurtuluş Kuş-Burak Bulut, Vira Cemal ve Ziynet Sali sahne alacak.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenecek 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali’nde 25 Ağustos’ta başlıyor. Festivalde düzenlenecek konserlerle eğlence doruğa çıkacak. Konserler çerçevesinde Derya Ulu ve Veli Erdem 25 Ağustos Perşembe günü, Öykü Gürmen ve Bengü 26 Ağustos Cuma günü, Abdullah Civliz ve Kurtuluş Kuş- Burak Bulut 27 Ağustos’ta, 28 Ağustos Pazar ise Vira Cemal ve Ziynet Sali sahne alacak.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara seslenerek, “Pandemi nedeni ile yaklaşık 2 yıldır Tosya Kültür ve Pirinç Festivalini yapamadık. Bu yıl tüm olumsuz etkilerini geride bırakmanın verdiği coşku ve heyecanla taçlandırmak üzere tüm vatandaşlarımızı,25-28 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivali’mize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.