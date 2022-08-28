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23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivali’nde Ercan Kesal hayranları ile buluştu
Ünlü oyuncu Ercan Kesal, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivali çerçevesinde düzenlenen imza gününde sevenleri ile buluştu.
KASTAMONU 28.08.2022, 09:42
Ünlü oyuncu Ercan Kesal, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivali çerçevesinde düzenlenen imza gününde sevenleri ile buluştu.
Çukur dizisinde "İdris baba" karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivali çerçevesinde düzenlenen imza gününe katıldı. Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluşan Kesal, "Tosya ilçesine ilk defa geldim. Çok sakin ve misafirperver bir ilçe. Belediye Başkanına bizleri davet ettiği için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Tosya Cumhuriyet Meydanında hayranları ile buluşan Ercan Kesal’a genç hayranları tarafından dizide kendisi için sıkça söylenen “Çukur evimiz, İdris babamız” sloganlarıyla karşılandı.
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