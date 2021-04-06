banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
"Pfizer, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu"
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu

20 bin lale toprak ile buluştu

Kastamonu Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte 20 bin laleyi toprakla buluşturdu.

KASTAMONU 06.04.2021, 12:53
1
20 bin lale toprak ile buluştu

Kastamonu Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte 20 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Bahar ayının gelişiyle birlikte birçok noktada çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi, kent merkezindeki parkları ve caddeleri lalelerle süsledi. Türklerin dünyaya hediye ettiği hazine olarak bilinen lale bitkisi baharın müjdeleyicisi olarak biliniyor. Kastamonu Belediyesi, il merkezinde yaptığı çalışma doğrultusunda 20 bin laleyi toprakla buluşturdu. Lalelerin dikildiği alanlarda görsel bir şölen oluşurken Kastamonu Belediye ekipleri, her noktada çalışmalarını sürdürüyor.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu