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19 Mayıs Daday’da coşku ile kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 102’inci yıl dönümü, Daday’da törenle kutlandı.

KASTAMONU 19.05.2021, 13:40
19 Mayıs Daday’da coşku ile kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 102’inci yıl dönümü, Daday’da törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Daday’da da kutlandı. Korona virüs salgını gölgesinde yapılan tören, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenginin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda günün önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Program, Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Tuba Kandak’ın "Şu Sonsuz Koşu" adlı şiiri okuması ile sona erdi.
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