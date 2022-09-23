17 dönüm araziye inşa edilen Kastamonu’nun yeni yaşam alanının temeli atıldı

Kastamonu’da 17 dönüm arazi üzerine inşa edilecek yaşam alanı ve kapalı garaj projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu’da sosyal aktivite alanlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Saraçlar Mahallesi Adilbey Caddesi üzerinde bulunan 17 dönümlük arazide yapımına başlanan ve içerisinde kafe, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, piknik alanları ve otoparkı bulunduracak olan yaşam alanı ve kapalı garaj inşa ediliyor. Projenin temeli, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara tarafından atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, 3,5 yıllık sürede yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, “Birkaç ay önce atık su arıtma tesisimizi faaliyete geçirdik. Bütün yapılanları bir kenara, onu ayrı bir kenara koyuyorum. Atık su dediğimiz şey, bugün Türkiye’de ilk 3 tesisten bir tanesi, şehrin 35-40 sene sonrasına hitap eden bir tesis. Tarım alanlarımızın sulanması tertemiz su ile yapılıyor. Atık su arıtmalar tek fazlıydı bizdeki 3 fazlı. Elektriğini kendisi üretiyor, 8 ton yakıt veriyor günlük bunu organik gübre olarak da kullanabilirsiniz. İçme suyu ve alt yapısı da var” dedi.

“Yaşadığımız selde 11 kilometrelik isale hattımız tamamen gitti”

Göreve geldiklerinden itibaren pandemi ve global krizler yaşandığına işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “’Muhallebi yerken kırılır dişi’ diyorlar, bizde de ilk başladığımız andan itibaren ne pandemisi bitti, ne dünyadaki global kriz bitti. Ama çok şükür, Kastamonu’ya çok ciddi şeyler kazandırdığımıza inanıyorum. Önümüzdeki bir buçuk yılda da devam edecek. Şehre hizmet etmek bir nevi ibadet. Değerli vatandaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Burası yaklaşık 17 dönümlük bir alan. Bu 17 dönümlük arazinin içerisinde, kafeterya, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, spor alanlarına, piknik alanlarına, oyun alanlarına sahip olunacak. Yaklaşık 95 araç kapasiteli otopark olacak. 2 ay önceki yağışta Ilgaz isale hattımız 11 kilometrelik kısmı tamamen gitti. Yerin 2 buçuk metre altındaki devasa boruları hallaç pamuğu gibi attı, ne su, ne yol kaldı, ne iz kaldı. En az 2 ay sürecek olan işi bir gecede yolunu yaptık, 3-5 gün içinde de suyu verdik. Hangi mesafeden basınç kurtarıyor diye hesabını yaptık, 11 kilometrelik isale hattının 2 buçuk kilometresinden suyu tekrar şehre vermiş olduk. Anlaşılan o ki yeni normallere göre de tedbirler almak lazım. Bunlardan bir tanesi de su ile ilgili” diye konuştu.

“Kastamonu’nun 50 yıl sonrasını düşünmek çok önemli”

Kastamonu’nun 50 yıl sonrasını düşünmenin çok önemli olduğunu ifade eden MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise “Bugün Allah nasip etti, ikinci kez Kastamonu’dayım. Nasrullah’tan ben biraz fazlaca su içtim, belki daha çabuk gelirim diye, nasip 9 ay sonrasına imiş, çok şükür ki Allah’ıma tekrar Kastamonu’da, bu evliyalar şehrinde olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediyecilik anlayışımızda bir sloganımız vardı; diyorduk ki üretken belediyecilik, üreten, vatandaşı için, halkı için hizmet eden, bir şeyler meydana getiren İşte bu anlayışla beraber Milliyetçi Hareket Partisi’nin görev almış belediye başkanlığı kadrolarında hizmetleri yerinde görmekten onur duyuyoruz. Geçen gelmiş olduğum ziyaretimde su arıtma tesisini sayın başkanımla birlikte gezerken gurur duydum. Kastamonu’nun konan bir 30 yıl sonrasını, bir 50 yıl sonrasını düşünmek çok önemli idi. Koltuğunu düşünen bir siyasetçi elbette ki bir 5 yıl sonrasına yatırım yaparak göz boyayacak birçok hizmeti bu su arıtma tesisi yerine yapabilirdi. Ama vatandaşın geleceğini düşünen 50 yıl sonraki nesilleri düşünen, belki çoğumuz 50 yıl sonra buralarda olmayacağız ama gelecek nesillerimizin rahatını düşünmek belki Milliyetçi Hareket Partisinin belediyeciliğine yakışan bir davranış” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası yaşam alanının ve kapalı garajın temeli atıldı.